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Иван «VANSKOR» Скороход вернулся в Team Empire

12 сентября 2017, вторник. 14:14 Киберспорт

Иван «VANSKOR» Скороход вернулся в состав Team Empire по Dota 2. В команде он заменил Владимира «RodjER» Никогосяна, который ранее перешел в Natus Vincere.

«С приходом Вани мы получили в своё распоряжение хорошего виспа, шотколлера в начале игры, позитивного тиммейта и просто красивого блондина (ну, почти блондина). Я надеюсь, что уровень комфорта в нашем коллективе будет для Ивана достаточным, чтобы находиться в свой тарелке.

В нашей команде Ваня будет играть на пятой позиции, на четвёртую позицию вернётся Ярослав Miposhka Найдёнов. Боекомплект собран, нам осталось только выстрелить», — заявил менеджер состава Дмитрий «Korb3n» Белов.

Обновленный состав Team Empire выступит сегодня на квалификации к турниру SL i-League StarSeries S3.

Иван «VANSKOR» Скороход уже выступал за Team Empire с 2013 по 2014 год. Вместе с командой он стал чемпионом турниров Electronic Sports World Cup 2013, Excellent Moscow Cup и Dota 2 Champions League Season 3.

Источник: Team Empire Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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