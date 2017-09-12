Открытый турнир по киберфутболу пройдёт на фестивале «Россия любит футбол»

16 сентября на фестивале футбола и музыки «Россия любит футбол!» при поддержке Российского футбольного союза и Loko eSports Team будет открыта отдельная площадка, где можно будет поиграть в футбольный симулятор от EA Sports. Также все желающие смогут принять участие в кибертурнире, регистрация на который будет открыта утром 16 сентября.

Лучшие участники соревнования получат ценные призы, а победитель сможет сыграть в шоу-турнире с участием профессиональных киберфутболистов.



В течение дня на площадке будут проводиться различные активности со зрителями при участии профессиональных киберфутболистов и блогеров.



В июне 2017 года Министерство спорта России присвоило интерактивному футболу официальный статус, поставив в один ряд с пляжным и мини-футболом, а соревнования в этой дисциплине проходят под эгидой Российского футбольного союза.