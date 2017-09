Evl Geniuses и OG выступят в закрытой квалификации к SL Dota 2 Invitational

Организаторы StarLadder i-League Invitational #3 объявили имена приглашённых команд из Северной Америки, Европы и Китая на закрытые квалификации к турниру. Отборочные пройдут с 18 по 24 сентября.

Европа: Team Secret, OG, HellRaisers, mousesports, Let's Do It, PENTA, 4 Protect Five, SFTe -sports.

Cеверная Америка: Evil Geniuses, VGJ.Storm, Digital Chaos, compLexity Gaming, The Dire, Leviathan, Team Phoenix, PikachuB.

Китай: LGD.FY, Invictus Gaming, IG.Vitality, LDG Gaming, VG, EHOME, CDEC, BraveHeart.

SL i-League Invitational Season 3 станет первым minor-турниром в новом сезоне. Соревнования пройдут с 12 по 15 октября в Киеве. Призовой фонд составляет $ 300 тыс.