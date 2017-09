Gambit Esports сыграет с Team WE в стадии Play-In турнира World Championship

Состоялась жеребьёвка групп Play-In стадии турнира World Championship 2017 по дисциплине League of Legends.

Группа А: Gambit Esports, Team WE, Lyon Gaming.

Группа B: Cloud9, Team oNe, Dire Wolves.

Группа С: Fnatic, Young Generation, Kaos Latin Gamers.

Группа D: HK Attitude, 1907 Fenerbahçe, Rampage.

По две лучшие команды из каждой группы сыграют за возможность пройти в следующий этап турнира. Также организаторы распределили команды, которые сразу будут выступать в групповой стадии соревнований.

Группа А: EDward Gaming, SK Telecom T1, ahq e-Sports Club.

Группа B: Longzhu Gaming, Immortals, GIGABYTE Marines.

Группа C: G2 Esports, Samsung Galaxy, Royal Never Give Up.

Группа D: Flash Wolves, Misfits, Team SoloMid.

World Championship 2017 пройдёт с 23 сентября по 4 ноября в Китае. Призовой фонд турнира составляет $ 2 млн.