Mineski Pro Team сыграет на PGL Open Bucharest

Mineski Pro Team выиграла квалифиакцию на PGL Open Bucharest в Юго-Восточной Азии. В финале отборочного этапа команда обыграла Execration со счетом 2:0.



В групповой стадии Mineski заняла первую строчку, уступив одну карту Fnatic. Первым соперником команды в плей-офф стала WG.Unity, встреча с которой завершилась ос счетом 2:0.



Mineski Pro Team стала первым участником майнора PGL Open Bucharest, прошедшим через квалифиакции. Ещё один обладатель путевки определится 12 сентября в Южной Америке. Следом пройдут отборы в Северной Америке, Европе, СНГ и Китае.



PGL Open Bucharest состоится с 19 по 22 октября в Румынии. В майноре примут участие 8 команд. Прямые приглашения на чемпионат получили Evil Geniuses и LGD Gaming.