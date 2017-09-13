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Разработчики CS:GO изменили характеристики пистолетов в игре

13 сентября 2017, среда. 14:06 Киберспорт

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили бета-версию обновления игры, в которой изменили характеристики пистолетов Glock 18 и P250. Кроме того, был значительно уменьшен отскок прицела для игроков без брони.

Для пистолета Glock 18 увеличен показатель базового урона, однако оружие стало слабее при применении на дистанции. Теперь этот пистолет точнее при использовании на бегу и при быстрой стрельбе. Базовый показатель урона P250 также вырос, при этом уменьшены характеристики пробития брони. Такое нововведение не позволит убивать противника в каске с одного выстрела. Кроме того, для P250 увеличен наносимый урон на дистанции и снижена точность попадания в движении.

В случае выхода обновлений на основные сервера CS:GO перечисленные изменения способны оказать сильное влияние на пистолетные и форс-раунды в соревновательной дисциплине.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
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