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Digital Chaos.SA заработала квоту на PGL Open Bucharest

14 сентября 2017, четверг. 07:27 Киберспорт

Digital Chaos.SA стала победителем южноамериканской квалификации на PGL Open Bucharest. В финале команда обыграла перуанцев из Infamous.Young со счётом 2:0.

В течение отборочного этапа DC.SA уступила только одну карту в полуфинале против GS e-sports. Выступление в группе команда завершила на первой строчке с тремя победами.

Ранее квалификацию в Юго-Восточной Азии прошла Mineski. Оба коллектива примут участие в LAN-финале PGL Open Bucharest, который пройдёт 19-22 октября в Румынии. К ним присоединятся приглашённые Evil Geniuses и LGD, а также победители других региональных отборов. На чемпионате разыграют $ 300 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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