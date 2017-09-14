Digital Chaos.SA заработала квоту на PGL Open Bucharest

Digital Chaos.SA стала победителем южноамериканской квалификации на PGL Open Bucharest. В финале команда обыграла перуанцев из Infamous.Young со счётом 2:0.



В течение отборочного этапа DC.SA уступила только одну карту в полуфинале против GS e-sports. Выступление в группе команда завершила на первой строчке с тремя победами.



Ранее квалификацию в Юго-Восточной Азии прошла Mineski. Оба коллектива примут участие в LAN-финале PGL Open Bucharest, который пройдёт 19-22 октября в Румынии. К ним присоединятся приглашённые Evil Geniuses и LGD, а также победители других региональных отборов. На чемпионате разыграют $ 300 тыс.