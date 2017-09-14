Blizzard забанила более 480 тыс. аккаунтов в Overwatch

Компания Blizzard забанила более 480 тыс. учетных записей с момента выпуска популярного шутера Overwatch. Об этом сообщил игровой директор по разработке Overwatch Джефф Каплан в очередном дневнике разработчиков на Youtube. Большинство из пользователей были наказаны благодаря системе репортов. Каплан отметил, что около 340 тыс. игроков наказаны благодаря жалобам игрового сообщества.



Как сообщил Каплан, среди игроков царит заблуждение, что данная система не работает. На самом деле Blizzard предпринимает определённые шаги для улучшения качества игры.



«Не будет такого патча, который в один прекрасный день избавит нас от токсичных игроков и плохого поведения. Совершенствование — это продолжительный процесс, в котором мы пытаемся исправлять и улучшать ситуацию», — прокомментировал ситуацию Джефф.



Также Каплан призвал игроков следить за собственным поведением и работать вместе с сообществом, чтобы снизить токсичность и получение негатива в игре.