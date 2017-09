Начались продажи виртуальных билетов на BlizzCon 2017

Компания Blizzard Entertainment начала продажу виртуальных билетов на BlizzCon 2017, дающих доступ к прямым трансляциям с мероприятий в рамках фестиваля. Стоимость виртуального билета в России составляет 999 рублей.

Покупатели виртуального билета смогут следить за происходящим на BlizzCon 2017 в режиме реального времени или в записи, а также получат доступ к дополнительному контенту с фестиваля и внутриигровые бонусы для игр Blizzard Entertainment.

BlizzCon — ежегодный фестиваль, проводимый американской компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным игровым проектам: World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и Heroes of the Storm. В 2017 году мероприятие пройдёт в Калифорнии 3-4 ноября.