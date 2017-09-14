Александр «DkPhobos» Кучеря: новая система убьет 90% соревновательной «Доты»

Игрок команды Team Spirit по Dota 2 Александр «DkPhobos» Кучеря опубликовал в «твиттере» запись, где выразил возмущение в связи с нынешней системой турниров от Valve. По мнению Александра, нынешняя методика проведения соревнований убивает соревновательный компонент дисциплины.

До старта основной стадии турнира The International 2017 компания Valve сообщила об отказе от проведения собственных «мэйджоров» в Dota 2 и поддержке сторонних организаторов соревнований. Позже компания сообщила, что в предстоящем году пройдёт 11 мэйджоров и 11 майнор-турниров, в результате чего соревновательный график команд стал более насыщенным. В прошлом игровом сезоне разработчик провел два «мэйджора» и итоговый турнир The International 2017.