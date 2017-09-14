175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Александр «DkPhobos» Кучеря: новая система убьет 90% соревновательной «Доты»

14 сентября 2017, четверг. 12:41 Киберспорт

Игрок команды Team Spirit по Dota 2 Александр «DkPhobos» Кучеря опубликовал в «твиттере» запись, где выразил возмущение в связи с нынешней системой турниров от Valve. По мнению Александра, нынешняя методика проведения соревнований убивает соревновательный компонент дисциплины.

До старта основной стадии турнира The International 2017 компания Valve сообщила об отказе от проведения собственных «мэйджоров» в Dota 2 и поддержке сторонних организаторов соревнований. Позже компания сообщила, что в предстоящем году пройдёт 11 мэйджоров и 11 майнор-турниров, в результате чего соревновательный график команд стал более насыщенным. В прошлом игровом сезоне разработчик провел два «мэйджора» и итоговый турнир The International 2017.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
14 сентября 2017, четверг
13:09 Анонсировано осеннее обновление Rocket League
12:41 Александр «DkPhobos» Кучеря: новая система убьет 90% соревновательной «Доты»
11:43 Начались продажи виртуальных билетов на BlizzCon 2017
11:11 Команда GoodJob получила прямое приглашение на турнир AOC CS:GO CUP
10:45 Blizzard забанила более 480 тыс. аккаунтов в Overwatch
07:27 Digital Chaos.SA заработала квоту на PGL Open Bucharest
06:27 Natus Vincere вышла в финал квалификации к SL i-League Invitational Season 3
13 сентября 2017, среда
22:13 Immortals подписала бывший состав MVP Phoenix по Dota 2
21:03 Team Spirit обыграла Vega Squadron в квалификации SL i-League Invitational S3
19:58 Озгюр «woxic» Экер заключил контракт с Hellraisers
19:55 Французский телеканал проведет европейскую лигу по CS:GO
19:54 Virtus.pro и Team Liquid сыграют на закрытой квалификации к DreamLeague Season 8
19:49 Роман Дворянкин: c составом по CS:GO ситуация непростая
18:30 Николай Гуляев: мы хотим популяризировать киберспорт
18:12 Team Liquid и Newbee выступят на ESL Hamburg 2017
16:38 Михаил «Kira» Гармаш: заочно мне формат чемпионата мира не нравится
14:06 Разработчики CS:GO изменили характеристики пистолетов в игре
13:17 Digital Chaos.SA вышла в финал отборочных к PGL Open Bucharest
11:40 ESPN: OpTic Gaming приобрела слот в Overwatch League
00:19 Team Empire обыграла Spartak Esports в квалификации турнира SL i-League S3
12 сентября 2017, вторник
21:07 CompLexity, DC и Team Dire сыграют на квалификации турнира PGL Open Bucharest
20:09 Natus Vincere вышла в полуфинал отборочных к SL i-League Invitational Season 3
19:13 Mineski Pro Team сыграет на PGL Open Bucharest
18:02 Spartak Esports представила новый состав по Dota 2
16:55 Gambit Esports сыграет с Team WE в стадии Play-In турнира World Championship
15:46 Evl Geniuses и OG выступят в закрытой квалификации к SL Dota 2 Invitational
15:09 Digital Chaos.SA вышла в полуфинал отборочных к PGL Open Bucharest
14:46 Открытый турнир по киберфутболу пройдёт на фестивале «Россия любит футбол»
14:14 Иван «VANSKOR» Скороход вернулся в Team Empire
13:48 Джимми «DeMoN» Хо будет выступать за Team Tuho
13:47 В шутере PUBG появится новый город и туманная погода
12:35 LGD.Forever Young сохранила состав по Dota 2
12:32 Объявлены системные требования FIFA 18
11:13 Виктор «TaZ» Войтас снова стал капитаном Virtus.pro
10:42 Никита «clawz» Марчинский: у меня не было цели победить на чемпионате
11 сентября 2017, понедельник
19:58 Natus Vincere и Vega Squadron сыграют в разных группах квалификации на EPICENTER
19:40 Победитель DreamLeague Season 8 по Dota 2 получит $ 500 тыс.
19:37 PGL отменит систему тайм-рейтинга для остальных квалификаций на майнор по Dota 2
17:02 Определились участники плей-офф на отборах PGL Open Bucharest в SEA
15:42 Организаторы DreamHack: мы действовали согласно правилам турнира
13:25 Александр «XBOCT» Дашкевич: очень боюсь рутины проигрышей
12:56 VC: «Ростелеком» планирует инвестировать в организацию Vega Squadron
12:45 Team Spirit и Effect стали победителями открытой квалификации PGL Open Bucharest
12:36 M19 укомплектовала состав по Dota 2
11:57 Cloud9 сыграет на 2017 Season World Championship по LoL
Все новости RSS
Партнерский контент