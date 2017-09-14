Анонсировано осеннее обновление Rocket League

Компания Psyonix анонсировала осеннее обновление Rocket League. Релиз дополнения состоится 28 сентября. В него войдут новая карта, обновлённые арены, редкие предметы и другой внутриигровой контент. С выходом обновления в игре стартует шестой соревновательный сезон.

С выходом осеннего обновления в Rocket League также появится поддержка матчей и турниров по локальной сети.

Аркада Rocket League, объединяющая в себе элементы симулятора гонок и футбола, вышла в середине 2015 года на PC и PlayStation 4, в феврале 2016-го состоялся релиз игры на Xbox One. В апреле 2017 года общее количество игроков в Rocket League достигло отметки 30 млн человек. В июне состоялся третий чемпионат мира по Rocket League, трансляции соревнований велись на семи языках и собрали почти 2,3 млн зрителей.