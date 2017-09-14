Саид Самаил «SumaiL» Хассан: разбудите Icefrog — Dota умирает

Игрок команды Evil Geniuses по Dota 2 Саид Самаил «SumaiL» Хассан выразил обеспокоенность будущим киберспортивной дисциплины. В «твиттере» Саид написал, что сейчас «Дота» ужасна, и попросил обратить на это внимание разработчика игры — icefrog’а.

Ранее многие профессиональные игроки из европейского и американского региона отказались от стандартного ладдера в Dota 2 и начали пользоваться платформой FACEIT. Также пользователь портала Reddit, скрывающийся под никнеймом kirxan, создал тему, где продемонстрировал невероятный разброс рейтинга игроков.