175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

TNC Pro Team вышла в следующий раунд StarLadder i-League Invitational

14 сентября 2017, четверг. 18:07 Киберспорт

TNC Pro Team прошла в следующий раунд нижней сетки квалификации на StarLadder i-League Invitational. В первом матче «лузеров» команда обыграла Clutch Gamers со счетом 2:1.

CG покинула отборы на турнир. Ранее поражение потерпела Fnatic, которая уступила WarriorsGaming.Unity.

В следующем раунде нижней сетки TNC предстоит сыграть против Fire Dragoon, а WG.U встретится с BOOM.ID. Матчи состоятся 15 сентября.

По результатам квалификации определится одна команда, которая представит регион на LAN-финале StarLadder i-League Invitational. Еще пять коллективов определятся по результатам отборов в других регионах. Оставшиеся два слота займут приглашенные участники.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
14 сентября 2017, четверг
18:22 Майк Морхейм: деньги на открытие студии мне одолжила бабушка
18:07 TNC Pro Team вышла в следующий раунд StarLadder i-League Invitational
17:56 VP, Na'Vi, OG и Team Secret сыграют в отборах к ESL One Hamburg
16:56 Организаторы Manila Masters выставили на аукцион кресло Джеки «EternalEnVy» Мао
15:00 Саид Самаил «SumaiL» Хассан: разбудите Icefrog — Dota умирает
14:00 Fnatic покинула квалификации SL i-League Invitational #3 по Dota 2
13:09 Анонсировано осеннее обновление Rocket League
12:41 Александр «DkPhobos» Кучеря: новая система убьет 90% соревновательной «Доты»
11:43 Начались продажи виртуальных билетов на BlizzCon 2017
11:11 Команда GoodJob получила прямое приглашение на турнир AOC CS:GO CUP
10:45 Blizzard забанила более 480 тыс. аккаунтов в Overwatch
07:27 Digital Chaos.SA заработала квоту на PGL Open Bucharest
06:27 Natus Vincere вышла в финал квалификации к SL i-League Invitational Season 3
13 сентября 2017, среда
22:13 Immortals подписала бывший состав MVP Phoenix по Dota 2
21:03 Team Spirit обыграла Vega Squadron в квалификации SL i-League Invitational S3
19:58 Озгюр «woxic» Экер заключил контракт с Hellraisers
19:55 Французский телеканал проведет европейскую лигу по CS:GO
19:54 Virtus.pro и Team Liquid сыграют на закрытой квалификации к DreamLeague Season 8
19:49 Роман Дворянкин: c составом по CS:GO ситуация непростая
18:30 Николай Гуляев: мы хотим популяризировать киберспорт
18:12 Team Liquid и Newbee выступят на ESL Hamburg 2017
16:38 Михаил «Kira» Гармаш: заочно мне формат чемпионата мира не нравится
14:06 Разработчики CS:GO изменили характеристики пистолетов в игре
13:17 Digital Chaos.SA вышла в финал отборочных к PGL Open Bucharest
11:40 ESPN: OpTic Gaming приобрела слот в Overwatch League
00:19 Team Empire обыграла Spartak Esports в квалификации турнира SL i-League S3
12 сентября 2017, вторник
21:07 CompLexity, DC и Team Dire сыграют на квалификации турнира PGL Open Bucharest
20:09 Natus Vincere вышла в полуфинал отборочных к SL i-League Invitational Season 3
19:13 Mineski Pro Team сыграет на PGL Open Bucharest
18:02 Spartak Esports представила новый состав по Dota 2
16:55 Gambit Esports сыграет с Team WE в стадии Play-In турнира World Championship
15:46 Evl Geniuses и OG выступят в закрытой квалификации к SL Dota 2 Invitational
15:09 Digital Chaos.SA вышла в полуфинал отборочных к PGL Open Bucharest
14:46 Открытый турнир по киберфутболу пройдёт на фестивале «Россия любит футбол»
14:14 Иван «VANSKOR» Скороход вернулся в Team Empire
13:48 Джимми «DeMoN» Хо будет выступать за Team Tuho
13:47 В шутере PUBG появится новый город и туманная погода
12:35 LGD.Forever Young сохранила состав по Dota 2
12:32 Объявлены системные требования FIFA 18
11:13 Виктор «TaZ» Войтас снова стал капитаном Virtus.pro
10:42 Никита «clawz» Марчинский: у меня не было цели победить на чемпионате
11 сентября 2017, понедельник
19:58 Natus Vincere и Vega Squadron сыграют в разных группах квалификации на EPICENTER
19:40 Победитель DreamLeague Season 8 по Dota 2 получит $ 500 тыс.
19:37 PGL отменит систему тайм-рейтинга для остальных квалификаций на майнор по Dota 2
17:02 Определились участники плей-офф на отборах PGL Open Bucharest в SEA
Все новости RSS
Партнерский контент