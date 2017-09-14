TNC Pro Team вышла в следующий раунд StarLadder i-League Invitational

TNC Pro Team прошла в следующий раунд нижней сетки квалификации на StarLadder i-League Invitational. В первом матче «лузеров» команда обыграла Clutch Gamers со счетом 2:1.



CG покинула отборы на турнир. Ранее поражение потерпела Fnatic, которая уступила WarriorsGaming.Unity.



В следующем раунде нижней сетки TNC предстоит сыграть против Fire Dragoon, а WG.U встретится с BOOM.ID. Матчи состоятся 15 сентября.



По результатам квалификации определится одна команда, которая представит регион на LAN-финале StarLadder i-League Invitational. Еще пять коллективов определятся по результатам отборов в других регионах. Оставшиеся два слота займут приглашенные участники.

