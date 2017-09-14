Майк Морхейм: деньги на открытие студии мне одолжила бабушка

Во время предварительного шоу в рамках выставки BlizzCon 2017 сооснователь компании Blizzard Entertainment Майк Морхейм рассказал об открытии первого офиса игрового разработчика в 1991 году. Как сообщает DTF.ru, первые деньги на открытие студии Майк занял у собственной бабушки.



«Аллен Адам (сооснователь Blizzard) и я вложили по 10 тысяч долларов. Чтобы отдать свою часть, я взял в долг у бабушки 15 тысяч. Она не стала брать с меня никаких процентов, и это было очень благородно с её стороны. Ещё до того как мы сделали первые игры, до того, как мы вообще что-то сделали, эти деньги стали для нас отправной точкой.



Бабушка с дедушкой всегда меня очень сильно поддерживали. Она не играла в игры, но всегда очень гордилась всем, что я делал. Сейчас я понимаю, что если бы тогда увидел то, чего мы достигнем, то это в значительной мере сняло бы моё напряжение. Самому себе я бы сказал: Просто расслабься и сконцентрируйся на играх», — рассказал Майк.



Ежегодная конференция Blizzard Entertainment пройдет с 3 по 4 ноября. В настоящее время, в продаже доступны виртуальные билеты на фестиваль, стоимость которых составляет 999 рублей.