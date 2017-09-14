Na’Vi и Team Empire сыграют в отборах WCA 2017 по Dota 2

Организаторы турнира World Cyber Arena объявили приглашения на квалификации, а также формат проведения соревнований в Европе и СНГ. Квалификации пройдут в три этапа — первая стадия отборочных пройдет раздельно в регионах. По её результатам определятся два участника второй стадии, по одному из каждого региона.
Вторая стадия пройдет в объединенном формате, где встретятся команды из СНГ и Европы. В ней примут участие восемь команд: шесть из них получат приглашение, а также к ним присоединятся два участника первого этапа соревнований.
В третьем раунде отборочных встретятся два финалиста второй стадии и два приглашенных коллектива. Кто получит приглашения, пока неизвестно. Матчи последнего этапа пройдут с 4 по 7 октября. Два победителя получат путевки в основной этап соревнований.
Приглашенные участники первого этапа в СНГ:
— Double Dimension
— Effect
— Spartak Esports
— Gambit Esports
— M19
Приглашенные участники первого этапа в Европе:
— Let’s Do It
— PENTA Sports
— 4 Protect five
— No Diggity
— SFT e-sports
— Tuho
Приглашенные участники второго этапа:
— Vega Squadron
— Natus Vincere
— Team Empire
— Team Saksa
— HellRaisers