Объявлены подробности проведения турнира All Star Weekend — MANILA 2017 по Dota

Популярная личность в Dota-сообществе Викрам Редди опубликовал в «Твиттере» подробности проведения фестиваля Dota 2 All Star Weekend — MANILA 2017. Согласно выложенной информации, ивент пройдёт с 13 по 15 октября в Маниле (Филиппины).

В рамках фестиваля пройдёт турнир The Manila Invitational, в котором примут участие 4 команды. Призовой фонд соревнований пока не объявлен. Помимо этого, в рамках турнира состоятся матчи 1v1, матчи с искусственным интеллектом. Также на фестивале будут проходить съёмки для голливудской картины о киберспорте —Underdogs Rising.

Последними международными соревнованиями на Филиппинских островах был турнир The Manila Masters, который прошёл в мае этого года. Чемпионский титул завоевала команда Evil Geniuses, обыграв в финале пятёрку игроков из команды Newbee со счётом 3:1.