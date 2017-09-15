Blizzard добавит озвучку от Шона «Day9» Плотта в магазин StarCraft 2

Компания Blizzard добавит озвучку от профессионального комментатора Шона «Day9» Плотта в игровой магазин StarCraft 2. Об этом сообщается на официальном сайте игры. Озвучка от Day9 будет доступна для покупки после выпуска обновления 3.18.0.



«Day9 не нуждается в представлении. Он начал свою карьеру в оригинальном StarCraft и стал особенно известен с выходом StarCraft 2. Шон захватил сердца геймеров по всему миру, и мы гордимся, что его голос появится в StarCraft», — сообщается в официальном заявлении.



Шон Day9 Плотт — это известный комментатор и аналитик в дисциплине StarCraft 2. В 2017 году Шон стал одним из аналитиков на турнире The International 2017 по Dota 2. Также он занимается комментированием и в других дисциплинах, таких как Hearthstone и Magic: The Gathering.