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Blizzard добавит озвучку от Шона «Day9» Плотта в магазин StarCraft 2

15 сентября 2017, пятница. 12:08 Киберспорт

Компания Blizzard добавит озвучку от профессионального комментатора Шона «Day9» Плотта в игровой магазин StarCraft 2. Об этом сообщается на официальном сайте игры. Озвучка от Day9 будет доступна для покупки после выпуска обновления 3.18.0.

«Day9 не нуждается в представлении. Он начал свою карьеру в оригинальном StarCraft и стал особенно известен с выходом StarCraft 2. Шон захватил сердца геймеров по всему миру, и мы гордимся, что его голос появится в StarCraft», — сообщается в официальном заявлении.

Шон Day9 Плотт — это известный комментатор и аналитик в дисциплине StarCraft 2. В 2017 году Шон стал одним из аналитиков на турнире The International 2017 по Dota 2. Также он занимается комментированием и в других дисциплинах, таких как Hearthstone и Magic: The Gathering.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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StarCraft 2
Новости. Киберспорт
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