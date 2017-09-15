SFTe-sports и 10 Rounds прошли в закрытый этап PGL Open Bucharest по Dota 2

Завершились открытые европейские квалификации PGL Open Bucharest по Dota 2. По результатам открытого отборочного тура путёвку в следующую стадию получили SFTe-sports и 10 Rounds. Таким образом, стали известны все участники европейской квалификации.



Ранее приглашение на PGL Open Bucharest EU Qualifier получили HellRaisers, Let’s Do It, Mousesports, OG, Team Secret и w33 Stack. Закрытая стадия отборочных начнётся 18 сентября.



PGL Open Bucharest пройдёт с 19 по 22 октября в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.