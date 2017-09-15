DotaCinema проведёт майнор-турнир XMG Captains Draft по Dota 2

Студия DotaCinema анонсировала новый сезон турнира XMG Captains Draft по Dota 2. По заявлению организаторов, чемпионат получит статус майнора. Анонс соревнований появился на официальном youtube-канале студии.

По правилам Valve, турнир пройдёт с квалификациями в шести регионах. LAN-финал соревнований будет длиться с 4 по 7 января (Вашингтон, США). Отличительной чертой чемпионатов серии является использование мода Captains Draft, в котором команды имеют ограниченное количество героев в каждой карте.



Не противоречит ли это правилам Valve для проведения мэйджоров и майноров, пока неизвестно. Однако в анонсе новой системы компания не сообщала об ограничениях на игровой мод.



DotaCinema провела уже три сезона XMG Captains Draft. Ранее соревнования проходили в онлайн-формате. Победителем последнего сезона турнира стала Evil Geniuses, обыгравшая в финале Vega Squadron.