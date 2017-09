Киберспортивная организация Team Kinguin подписала состав по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте команды. В состав коллектива вошли бывшие игроки Let’s Do it, получившие приглашение в закрытые квалификации PGL Open Bucharest и StarLadder i-League Invitational #3 по Dota 2.



Игроки выступают вместе с 2016 года и за это время сменили несколько тэгов: ALTERNATE aTTaX, Team Singularity и Let’s Do It. Среди достижений команды победа на нескольких турнирах серии ProDota Cup Europe и 7-8 место на Zotac Cup Masters.



Состав Team Kinguin по Dota 2:



— Натан «Exotic_Deer» Майклвикс

— Михаил «Nisha» Янковский

— Павел «Patos» Нарушевич

— Рафал «eL lisash» Войцик

— Якуб «kacor» Косян.