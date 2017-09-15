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Riot Games изменила расписание группового этапа чемпионата мира по LoL

15 сентября 2017, пятница. 18:18 Киберспорт

Компания Riot Games изменила расписание предварительного этапа на турнире 2017 Season World Championship по League of Legends. Измененный порядок матчей опубликован на официальном сайте League of Legends. Согласно новому расписанию, групповая стадия этапа play-in stage продлится четыре дня, вместо двух, запланированных ранее.

В предварительном этапе примут участие 12 команд, которые разыграют четыре слота в основной стадии соревнований.

2017 Season World Championship пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае. Призовой фонд соревнований в настоящее время составляет $ 2,13 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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League of Legends
Новости. Киберспорт
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