В FIFA 18 появится форма киберспоривного подразделения ФК «Рома» и Fnatic

В FIFA 18 добавят форму киберспортивного подразделения футбольного клуба «Рома» и организации Fnatic. Она будет доступна в режиме Ultimate Team. Анонс появился в официальном твиттере AS Roma eSports.

14 февраля итальянский клуб «Рома» и киберспортивная организация Fnatic объявили о сотрудничестве. Обе стороны работают над развитием киберфутбольного подразделения. Сейчас за команду выступают Сэм «Poacher» Кармоди, Аман «Aman» Седдики и Николо «Insa» Мирра.



FIFA 18 — футбольный симулятор от EA Sports. Выход игры запланирован на 29 сентября 2017 года. Релиз FIFA 18 состоится на платформах PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox 360 и PC.