«Матч ТВ» стал главным информационным партнером организации M19

Спортивный телеканал «Матч ТВ» объявил о сотрудничестве с киберспортивной организацией M19. Канал станет главным информационным партнером компании.



«Киберспорт стал важной частью спортивного мира сравнительно недавно. Но телевидение должно соответствовать новому времени, поддерживать тренды, учиться взаимодействовать с молодой аудиторией, работать на площадках, которые этой аудитории интересны. Поэтому мы продолжим усиливать киберспортивный сектор и развивать Youtube-каналы. Заключение партнёрского соглашения с М19 – один из важных шагов к воплощению этой стратегии», – рассказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.



В рамках сотрудничества телеканал планирует транслировать турниры М19 на своих интернет-площадках, а также совместно разрабатывать видео-контент. В первые эфиры попадут соревнования по Dota 2 и PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS.



«Сейчас очень много людей играет в компьютерные игры, но среди них не так уж много тех, кто знает, что на этом можно построить свою жизнь. Вот мы и хотим это знание до людей донести. Поэтому основная задача М19 и «Матч ТВ» сейчас – познакомить аудиторию с киберспортом, а также дать им понятный контент и зрелищное шоу», — поделился своими планами директор по стратегическому развитию М19 Владислав Кригер.



«Матч ТВ» — российский федеральный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. В течение прошедшего года в его эфир выходили передачи о киберспорте, а также трансляции с крупнейших турниров по Dota 2 и CS:GO.



Организация M19 возобновила деятельность в январе 2017 года. Сейчас под этим тегом выступают составы по Dota 2, League Of Legends, FIFA и Hearthstone.