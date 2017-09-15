StarLadder анонсировала SL i-League Invitational Shanghai по CS:GO

Киберспортивная организация StarLadder анонсировала проведение турнира StarLadder i-League Invitational Shanghai по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир пройдет с 2 по 5 ноября в китайском городе Шанхай, сообщается на официальном сайте турнира.



В турнире примут участие восемь коллективов, пять из которых получат приглашение. Оставшиеся три команды будут определены при помощи квалификации. В настоящее время инвайты получили Gambit Gaming и TyLoo.



Квалификации в Европе и СНГ пройдут в два этапа: 16 приглашённых команд будут разбиты на две отдельные сетки плей-офф в олимпийском формате (Single-Elimination). Финалисты каждой из сеток пройдут во вторую стадию, где к ним присоединятся 4 приглашённые команды. Матчи пройдут в формате best-of-three (до двух побед). Победители квалификаций получат путёвку на LAN-финал турнира.



Распределение призового фонда на SL i-League Invitational Shanghai по CS:GO:



1-е место – $ 75 000

2-е место – $ 35 000

3-е место – $ 15 000

4-е место – $ 10 000

5-6-е место – $ 4500

7-8-е место – $ 3000