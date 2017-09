Valve представила систему распределения очков на мейджорах и майнорах по Dota 2

Компания Valve представила систему распределения квалификационных очков на турнирах по Dota 2. Сумма разыгрываемых баллов будет пропорциональна призовому фонду турнира.



На майнорах с призовым фондом в $ 300 тысяч разыграют по 300 очков, на турнирах с призом в $ 400 тысяч — 400. На мейджорах эта пропорциональная сумма будет увеличена в полтора раза. То есть на турнирах с призовым фондом в $ 1 млн разыграют 1500 очков.



Квалификационные баллы получат только команды, которые заняли с 1-го по 4-е место на чемпионате. Победителям достанется 50% очков, серебряным призерам — 20%. Если организаторы не разделяют третью и четвертую позицию, то команды с этих мест заработают по 10%. В ином случае коллективу на третьей строчке достанется 15%, а с четвертой — оставшиеся 5%.



Очки будут начисляться не в счет команды или организации, а игрокам. Их количество может быть снижено, если состав участвует в чемпионатах с заменами. Если на LAN-финале команда использует только одного стендина, то киберспорстмены основного состава заработают 75% от возможных очков, а самому игрокуна замене достанется 50% от вероятной награды. В случае если в отборах или на LAN-финале были заменены два и более члена состава, то игроки лишатся 75% выигранных очков.



По количеству квалификационных балов разработчики определят 8 коллективов, которые получат прямые приглашения на The International 8. При вычислении «инвайтов» будут учитывать только трех игроков с самыми лучшими показателями. За результатами киберспортсменов можно будет следить в рейтинговой таблице на официальной странице сезона.



Также баллы могут быть косвенно использованы в определении приглашений на закрытые квалификации к The International. На приглашения на мейджоры и майноры квалификационные очки влияния не имеют, они находятся в распоряжении организаторов турниров.



В сезоне 2017-2018 компания Valve использует новую турнирную систему. Всего при поддержке Valve пройдет 11 мейджоров и 16 майноров, на которых будут разыграны очки для получения приглашений на The International 8.