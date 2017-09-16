M19 и Vega Squadron завершили выступление на квалификации StarLadder i-League

M19 и Vega Squadron покинули квалификацию на StarLadder i-League Invitational. Команды уступили во втором раунде нижней сетки.



M19 проиграла Team Empire со счетом 0:2. Vega Squadron в продолжительной серии уступила Spartak Esports. Матч завершился со счётом 1:2.



Победители этих серий встретятся в третьем раунде нижней сетки и также сыграют на вылет. Игра состоится 16 сентября. В этот же день Natus Vincere и Team Spirit проведут матч в финале «виннеров».



По результатам квалификации на StarLadder i-League Invitational только одна команда от региона выйдет в LAN-финал турнира. Основная стадия соревнований состоится 12-15 октября в Киеве.