Роман Дворянкин: после ELEAGUE расскажем об изменениях ролей в составе по CS:GO

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал вылет состава по CS:GO с группового этапа ESL One: New York 2017.

«Мы расскажем нашим болельщикам об изменениях ролей в составе по CS:GO после их выступления на ELEAGUE Premier 2017. Ребята сделают всё возможное, чтобы дела наладились. На данный момент нечего добавить», — заявил Роман Дворянкин.

Virtus.pro уступила FaZe Clan со счётом 5:16 на карте de_cache и проиграла Team Liquid со счётом 1:2 (16:14 @ de_inferno; 17:19 @ de_cache; 16:12 @ de_mirage). По итогам выступления команда остановилась на 7-8-м месте.