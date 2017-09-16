VGJ.Thunder прошла квалификацию на майнор PGL Open Bucharest

VGJ.Thunder стала победителем китайской квалификации на PGL Open Bucharest по Dota 2. В финале отборочного этапа команда обыграла LGD.Forever Young со счётом 2:1.



В ходе отборочного этапа VGJ.Thunder обыграла KG.Luminous и Invictus Gaming, а затем уступила LFY в финале верхней сетки. В матче за выход в финал квалификации команда снова обошла IG со счётом 2:0.



VGJ.Thunder пример участие в LAN-финал второго майнора сезона PGL Open Bucharest. Ранее квалификации в других регионах выиграли Mineski и DS.SA, а прямые приглашения получили Evil Geniuses и LGD. Оставшиеся три квоты на чемпионате разыграют в Северной Америке, Европе и СНГ.



PGL Open Bucharest пройдёт с 19 по 22 октября в Румынии. Команды-участницы разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.