Mineski вышла в финал квалификации на SL i-League Invitational

Mineski, TNC Pro Team и Execration разыграют путёвку на LAN-финал SL i-League Invitational по Dota 2. Команды вышли в заключительную стадию отборочного этапа.



Mineski обеспечила себе участие в гранд-финале квалификации. В финале верхней сетки состав обыграл Execration со счётом 2:0.



За вторую квоту в гран-финале против Execration сыграет TNC Pro Team, которая в «лузерах» обошла BOOM ID со счётом 2:0.



Заключительные матчи отборочного этапа состоятся 17 сентября. По результатам квалификации на LAN-финал от региона отправится одна команда. В этот же день завершатся отборы в СНГ и Южной Америке.



StarLadder i-League Invitational станет первым турниром нового профессионального сезона. На майноре разыграют $ 300 тыс. и 300 рейтинговых очков. В соревнованиях примут участие 8 коллективов, среди которых Team Liquid и Newbee, получившие прямые приглашения.