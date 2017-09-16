Battlegrounds побила рекорд Dota 2 по количеству активных игроков в Steam

В сетевом шутере PlayerUnknown's Battlegrounds зафиксировали рекордное количество игроков, играющих онлайн. Согласно службе SteamCharts, 16 сентября в PUBG одновременно играло более 1,3 млн пользователей.

Таким образом, PlayerUnknown's Battlegrounds стала рекордсменом в Steam по одновременному пребыванию игроков онлайн. Шутер обошёл в рейтинге Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательский онлайн-шутер, разрабатываемый студией Bluehole. Официальный релиз намечен до конца 2017 года. Киберспортивная организация ESL уже анонсировала турнир по игре, который пройдёт с 23 по 26 августа. Призовой фонд соревнований составит $ 350 тыс.