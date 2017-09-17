Team Empire уступила Spartak Esports на SL i-League Invitational

Spartak Esports выбила Team Empire из квалификации на SL i-League Invitational. Матч в нижней сетке завершился со счётом 2:0.



В финале «лузеров» Spartak сыграет против Natus Vincere. Победившая команда в финале отборочного этапа встретится с Team Spirit. Оба матча состоятся 17 сентября.



По результатам квалификации от региона на StarLadder i-League Invitational отправится одна команда. Прямые приглашения на соревнования получили Team Liquid и Newbee. На чемпионате участники разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.