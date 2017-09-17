Team Secret открыла подразделение по Rocket League. Организацию будет представлять бывший состав команды Aeriality. Анонс появился на аккаунте европейского коллектива в «Фейсбуке».

Данный состав занял первое место на турнире ESL Go4RL EU Cup #95, а также завоевал серебро на турнирах Gfinity Competitor Cup #37 и ESL Go4RL EU May 2017 Final

Аркада Rocket League, объединяющая в себе элементы симулятора гонок и футбола, вышла в середине 2015 года на PC и PlayStation 4, в феврале 2016-го состоялся релиз игры на Xbox One. Игра получила положительные оценки прессы и была отмечена большим количеством наград.