SG e-sports представит Южную Америку на StarLadder i-League

SG e-sports выиграла южноамериканскую квалификацию на StarLadder i-League Invitational по Dota 2. В финале бразильская команда обыграла Digital Chaos.SA со счётом 2:0.



В полуфинале отборочного этапа коллектив уступил Luccini, но смог пройти по нижней сетке, обыграв Fúria Jovem, Infamous и взяв реванш у перуанской команды.



Ранее завершились квалификации в Юго-Восточной Азии и СНГ. Эти регионы представят Mineski и Natus Vincere. Отборы в Европе, Китае и Северной Америке стартуют 18 сентября.



StarLadder i-League Invitational пройдёт с 12 по 15 октября в Киеве. Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.