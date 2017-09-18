Virtus.pro и Team Empire оформили первые победы на PGL Open Bucharest

Завершились первые матчи групповой стадии СНГ квалификации к турниру PGL Open Bucharest по дисциплине Dota 2.

Team Empire обыграла Effect со счётом 2:0. С таким же результатом завершила матча Virtus.pro против Team Spirit.

Следующий матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Natus Vincere сыграет с M19, а Vega Squadron выступит против Double Dimension.

По итогам квалификации определится команда, которая пробьётся на LAN-финал турнира. PGL Open Bucharest пройдёт с 19 по 22 октября в румынском городе Бухаресте. Призовой фонд турнира составит $ 300 тыс.