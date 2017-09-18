Vega Squadron сыграет в квалификации SL i-League Invitational Shanghai

Организаторы турнира SL i-League Invitational Shanghai по Counter-Strike: Global Offensive анонсировали подробности о квалификации в СНГ. Она начнется 20 сентября.

В первой фазе отборочных примут участие 16 команд, которые будут разбиты на две параллельные сетки плей-офф в формате Single-Elimination. По итогам первой стадии определятся 4 лучшие команды, к которым присоединятся еще 4 приглашенных коллектива.

Приглашенные команды:

​Team Spirit

FlipSid3

​AVANGAR

​Vega Squadron

Лучшая команда второй фазы квалификации получит приглашение на LAN-финал турнира SL i-League Invitational Shanghai, который пройдет с 2 по 5 ноября 2017 года.