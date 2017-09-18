Team Liquid и Newbee выступят на AMD SAPPHIRE Dota PIT League

Организаторы Dota PIT League анонсировали подробности предстоящего турнира. Он пройдет с 2 по 5 ноября при поддержке AMD и SAPPHIRE. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.

Прямые приглашения получили Team Liquid и Newbee. Оставшиеся 6 мест разыграют на квалификациях в СНГ, Китае, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Европе.

В Европе и Северной Америке открытые отборочные состоятся с 23 по 24 сентября. Закрытые квалификации с 25 по 27 сентября пройдут в Юго-Восточной Азии и СНГ. С 28 по 30 сентября — в Европе, Северной Америке и Китае. А в Южной Америке команды поборются за слот на LAN-финал с 1 по 3 октября.