Valve выпустила тизер True Sight с финала The International 2017 по Dota 2

Компания Valve опубликовала тизер фильма True Sight по финалу The International 2017 по Dota 2. Об этом в «Твиттере» сообщил Викрам Редди. В опубликованный тизер вошёл только отрывок после окончания финала и уход команд со сцены. Согласно выложенной информации, полный фильм выйдет 26 сентября этого года.

Team Liquid обыграла команду Newbee в финале турнира TI7 со счётом 3:0. Таким образом, европейская команда завоевала титул на крупнейшем турнире по Dota 2 и заработала более $ 10,8 млн. Newbee в свою очередь заняла второе место и получила приз в размере $ 3,9 млн.