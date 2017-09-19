Hersh Interactive Group инвестировала восьмизначную сумму в Team EnVyUs

Киберспортивная организация Team EnVyUS получила крупные инвестиции от Hersh Interactive Group, возглавляемой нефтяным и газовым магнатом Кеннетом Хершем. Точная сумма сделки не разглашается, однако ранее ESPN сообщила о предполагаемых инвестициях в размере $ 35 млн.



«Чтобы стать лучшей командой в Европе, вы должны участвовать в ведущих киберспортивных дисциплинах и иметь лучших партнёров. Мы делаем это, развивая и увеличивая фанатскую базу Team EnVyUs. Наши команды играли в прямом эфире перед десятками тысяч поклонников на крупнейших мировых аренах. При поддержке Кеннета Херша и Hersh Interactive Group мы будем развивать этот потрясающий опыт в Далласе», — прокомментировал известия CEO организации Майк Руфаил.



Ранее ESPN сообщила о приобретении Team EnVyUs слота в Overwatch League. Майк Руфаил никак не прокомментировал это заявление.



Сотрудничество Team EnVyUs и Hersh Interactive Group будет направлено на развитие киберспорта и продвижение Северного Техаса в качестве лидера нового направления. В планах организации провести исследования в сфере здоровья игроков, а также разработка программы по обучению игроков, управлению усталостью, а также по адаптации после окончания карьеры.

В апреле Hersh Interactive Group стала одним из инвесторов команды Fnatic совместно с Raptor Group. Общая сумма инвестиций составил $ 7 млн.