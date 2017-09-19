Создатели Project CAR 2 показали заезд на ледяной трассе

Разработчики гоночного симулятора Project CARS 2 из Slightly Mad Studios опубликовали новый трейлер с демонстрацией заезда по ледяному треку. Реально существующая трасса, спроектированная автогонщиком и разработчиком треков для Формулы-1 Германом Тильке, ежегодно прокладывается на севере Швеции недалеко от полярного круга и теперь будет доступна игрокам Project CARS 2.

Гоночный симулятор Project CARS 2 разрабатывается британской студией Slightly Mad Studios. В игре будет представлено более 200 автомобилей и 60 локаций. Выход Project CARS 2 состоится 22 сентября 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Первая игра серии вышла в мае 2015 года.