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Virtus.pro распустила команду по League of Legends

19 сентября 2017, вторник. 13:06 Киберспорт

Киберспортивная организация Virtus.pro закрыла подразделение по League of Legends. В клубе не рассчитывают на возврат инвестиций в связи с расстановкой сил на глобальной сцене и положением СНГ на ней.

«Мы используем стандартный подход ко всем киберспортивным дисциплинам. Если видим, что у игры есть потенциал, то мы в неё заходим. Смотрим, как функционирует сцена, а по итогам первого года оцениваем коммерческую и медийную отдачу», — отметил генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

Одной из целей организации было собрать перспективный состав. По итогам весеннего сплита клуб добился ее. Команда победила в Континентальной лиге, заработала 1,5 млн рублей, после чего провалила выступление на международном чемпионате Mid-Season Invitational 2017.

Контракты игроков и тренера истекут 1 октября, после чего киберспортсмены получат статус свободных агентов. В летнем сплите за Virtus.pro выступали Кристоффер «p1noy» Педерсон, Иван «Paranoia» Типухов, Александр «SaNTaS» Лифашин, Илья «Kreox» Гром, Рафаэль «Doxy» Адль Зараби. Никита «Clover» Корнюхин числился в составе запасным. Тренеровал команду Дмитрий «moo» Суханов.

Virtus.pro продолжит фокусироваться на дисциплинах CS:GO, Dota 2, Quake Champions и Paladins.

Киберспортивная организация закрывает подразделение по LoL уже не в первый раз. Первый состав Virtus.pro подписала 28 июня 2014 года. Команда просуществовала год, после чего была распущена. С новым составом заключили контракты в ноябре 2016 года. Из-за неудачного выступления на MSI 2017 из VP ушёл Даниэль «Blasting» Кудрин. Его место занял Кристоффер «p1noy» Педерсон. По итогам летнего сплита Континентальной лиги команда заняла 3-4-е место.

Источник: Сайт Virtus.pro Сообщить об ошибке
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Virtus.pro League of Legends
Новости. Киберспорт
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