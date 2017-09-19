Бывший киберспортсмен в League of Legends Андрей «BULBAZABP» Солохов ушёл из эфирной команды Riot Games. Об этом аналитик объявил на странице в соцсети «ВКонтакте».

«За этот год я понял, что если я хочу и дальше заниматься тем, что мне нравится (комментирование), то мне нужно ещё много работать над собой», — признался Солохов.

В Континентальной лиге BULBAZABP изредка исполнял обязанности комментатора и чаще работал в студии в качестве аналитика. Сейчас Солохов намерен вернуться на Украину. Бывший игрок не исключает, что ему удастся найти работу в киберспорте. Возможно, она будет не связана с League of Legends.

Андрей «BULBAZABP» Солохов впервые появился на профессиональной сцене в составе Carpe Diem в 2014 году. В команде он выступал на позиции стрелка. Позже Солохов поиграл за Hard Random, Dolphins of Wall Street и Team Empire.

В 2015 году киберспортсмена пригласили на роль аналитика в студии StarLadder, впоследствии он перешёл в Riot Games.