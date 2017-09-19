Ярослав «NS» Кузнецов: договорняки в киберспорте были, есть и будут

Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов высказался по поводу ситуации с подставным матчем команды DX против Yellow Submarine. Комментарий публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Для тир-3 команды ситуация иная, эти команды, в основном, играют на турнирах с копеечными призовыми, и призовые эти не факт, что вообще выплатят. А даже если и выплатят, то это будет, ну скажем 3к$ за первое место, т.е. это не какие-то баснословные деньги, при этом первое место еще надо взять.

В это же самое время, одна ставка в 500$ на коэффициент 3 приносит тебе 1000$ и не надо ничего выигрывать, не надо стараться, напротив, нужно просто незаметно проиграть. Многие букмекерские конторы принимают ставки, скажем, на ФБ (первое убийство в матче — Прим. ред.), это вообще невозможно отследить. Вот пошел я в лес на первом уровне ставить вард на вражеской баунти и решил остаться где-то рядом с этим место в засаде, потом случайно сделал атаку из леса, меня спалили, я умер. Коэффициент на фб ~ 1.7. Поставил 200$, получил 140$ чистой прибыли, далее можно и матч выигрывать, в целом фб — это не страшно.

Для некоторых(конечно далеко не всех) тир-3 команд попадание на турнир, на который принимают ставки = успех, счастье и главная мотивация в карьере, потому что они только для этих ставок туда и стремятся попасть. Попали, а дальше просто аккуратно делаем ставочки не на себя и получаем денег больше, чем за выигрыш этого самого турнира.



Более того скажу, я знаю с десяток человек, либо игравших, либо до сих пор играющих в топовых командах, которые во времена, когда в киберспорте было намного меньше денег, ставили не на себя даже на крупных турнирах, являясь при этом игроками тир-1 команд. Ибо за победу на турнире можно было получить 5$ на команду, а за пару удачных ставок в несколько раз больше.

Естественно ники я раскрывать не стану, потому что у меня нет ни единого доказательства, кроме моих собственных слов, ну и некоторые из этих людей мои хорошие знакомые (ставки не на себя я всегда осуждал, но это, в целом, не портит моего отношения к людям).



Так что я не знаю в мире каких единорогов все обитают, если не понимают, что 322 (обозначение подставного матча в киберспорт — Прим. ред.) в тир-2/3 киберспорте — это данность, которая была, есть и будет всегда», — написал Кузнецов на странице во «ВКонтакте».

18 сентября игрок DX Роман «Scandal» Садотенков обвинил двух участников команды в намеренном поражении в игре против Yellow Submarine на квалификации к WCA 2017. По его словам, Леодин «Sonic» Кузьменков и Дмитрий «Ax.Mo» Морозов причастны в участии в подставном матче. Организаторы отборочных в СНГ начали расследование.