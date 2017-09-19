Команда 4 protect five по Dota 2 объявила о распаде

Шведская киберспортивная команда 4 protect five по Dota 2 объявила о роспуске состава. Об этом сообщается в «твиттере» коллектива. В заявлении говорится, что причиной стали неудачи коллектива.

Среди достижений коллектива — 3-е место на StarLadder ProSeries Season 19 и победа на квалификациях ROG MASTERS 2017 Nordic Qualifier. В текущем сезоне команда получила приглашение в закрытый этап квалификаций StarLadder i-League, где должна была сыграть с OG, в верхней сетке соревнований, но в результате распада получила техническое поражение.



Состав 4 protect five по Dota 2:



— Адам «Five» Гронберг,

— Деннис «Flens» Брофолк,

— Александр «Etakaka» Линдстрём,

— Эскил «eskillz» Сандблад,

— Джозеф «DancingDragon» Бернардсон.