Эфирную команду Riot Games покинули ещё два человека

Комментаторы Михаил «Space» Малышев и Александр «Destroyer» Тимофеев покинули эфирную команду Riot Games.

«Думаю, нет смысла скрывать, слухов полон мир. Я больше не являюсь комментатором Riot. Это был офигительный год работы, где для себя я укрепил многие вещи. Команда подобралась что надо, и, уверен, каждый найдёт своё место», — написал Малышев во «ВКонтакте».

Об уходе Тимофеева сообщил Александр «Awertum» Трошин. «Анонс эфирной команды ждите в самое ближайшее время»Ю — написал комментатор.

«Это обычный рабочий процесс. Все комментаторы Riot Games работают на контрактной основе, и мы приняли решение не продлевать соглашения с некоторыми из них. Отчасти это связано с большим перерывом между сезонами Континентальной лиги. При этом хочу отметить, что мы не отменяем возможного сотрудничества с этими комментаторами и аналитиками в будущем», — заявил по коммуникациям Riot Games в России и СНГ Геворг Акопян «Киберспорт@Mail.Ru».

14 сентября позицию комментатора оставил Александр «Darth Zak» Щербаков, а 19 сентября объявил об уходе из эфирной команды Андрей «BULBAZABP» Солохов. 15 сентября с должности менеджера киберспортивного направления ушел Владимир Торцов.