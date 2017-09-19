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Vega Squadron выступит с заменой на турнире PGL Open Bucharest по Dota 2

19 сентября 2017, вторник. 22:17 Киберспорт

Киберспортивная организация Vega Squadron объявила о замене в составе в решающем матче квалификаций PGL Open Bucharest по Dota 2. Вместо Айрата «Silent» Газиева выступит игрок коллектива MVP Revolution Бакыт «Zayac» Эмилжанов. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Причиной стали неудовлетворительные результаты состава и проблемы внутри коллектива. Победитель встречи выйдет в плей-офф закрытых квалификаций и сразится за слот на итоговом турнире.

«Результаты состава по Dota 2 за последние две недели крайне неудовлетворительные, некоторые проблемы кроются внутри коллектива и, похоже, требуют кардинальных изменений, вплоть до замен. В ближайшие несколько дней мы будем пробовать несколько обновить состав, а сегодня вместо «Silent» в качестве запасного сыграет «Zayac». Об окончательном решении и итоговом составе мы сообщим в ближайшее время», — прокомментировал изменения спортивный директор Vega Squadron Георгий «drAmer» Фалеев.

Закрытые квалификации PGL Open Bucharest в СНГ завершатся 20 сентября. По результатам отборочных, команда-победитель отправится на LAN-финал.

PGL Open Bucharest пройдёт с 19 по 22 октября в румынском городе Бухаресте. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, призовой фонд составит $ 300 тыс.

Состав Vega Squadron по Dota 2 на 19 сентября:

— Илья «ALOHADANCE» Коробкин
— Сергей «G» Брагин
— Василий «AfterLife» Шишкин
— Семен «CemaTheSlayeR» Кривуля
— Бакыт «Zayac» Эмилжанов

Источник: Официальный сайт Vega Squadron Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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