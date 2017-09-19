Team Spirit покинула отборочные PGL Open Bucharest по Dota 2

Команда Team Spirit уступила коллективу Double Dimension в рамках закрытых квалификаций PGL Open Bucharest по Dota 2, со счетом 1:2. Таким образом, Team Spirit покинула отборочные. Double Dimension, в свою очередь, сразится за место в плей-офф.



Следующим соперником DD станет коллектив Vega Squadron. Vega обыграла Double Dimension в предыдущей встрече со счетом 2:0, но уступила коллективу Virtus.pro.



Закрытые квалификации PGL Open Bucharest в СНГ завершатся 20 сентября. Основная стадия соревнований пройдет с 19 по 22 октября в румынском городе Бухаресте. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, а призовой фонд составит $ 300 тыс.