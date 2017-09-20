Vega Squadron и Team Empire вышли в плей-офф отборов PGL Open Bucharest по Dota

Команды Vega Squadron и Team Empire вышли в плей-офф СНГ-квалификаций на турнир PGL Open Bucharest по Dota 2. Первый коллектив обыграл соперников из Double Dimension со счетом 2:0, а вторая команда переиграла оппонентов из Effect со счетом 2:1. Таким образом DD и Effect покинули турнир



В первом туре плей-офф Vega Squadron сыграет с Natus Vincere, а Team Empire предстоит сразиться с Virtus.pro. Победители полуфинальных матчей отправятся в финал, где разыграют путевку на LAN-турнир.



PGL Open Bucharest пройдет с 19 по 22 октября в румынском городе Бухарест. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, а призовой фонд составит $ 300 тыс.