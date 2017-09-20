Януш «Snax» Погожельски покинул позицию лидера в составе VP по CS:GO

Игрок команды Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive Януш «Snax» Погожельски опубликовал заявление в социальной сети «Фейсбук», где сообщил об уходе с позиции лидера команды. Согласно заявлению Януша на позицию лидера вернётся Филип «NEO» Кубски.



«Настал момент, которого все ждали. Теперь я больше не являюсь внутриигровым лидером. Думаю я был неплохим лидером, я старался выполнять свои обязанности достойно. Я делал это для того, чтобы разгрузить Neo, чтобы он смог сконцентрироваться на игре, но ничего не получилось. Старшая часть нашего коллектива не смогла адаптироваться к моему стилю, поэтому у нас возникали проблемы на каждом шагу.



Это правильное решение, потому что люди, которые могут развивать команду, теряют сноровку. У меня в свою очередь освободятся руки, чтобы играть так, как хочется мне. Надеюсь этого хватит, чтобы пройти дальше группового этапа на следующих турнирах. Надеюсь, что NEO достаточно отдохнул от роли лидера за прошедшие полгода», — написал Snax.



Snax выступает в составе VP с 2014 года. Последние полгода польский игрок занимал позицию игрового лидера. Из достижений команды за этот период можно отметить победу на Adrenaline Cyber League 2017, 3-4-е место на PGL Major Krakow 2017, четвёртое место на ESG Tour Mykonos 2017 и 13-16 на DreamHack Malmo 2017.