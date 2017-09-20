В Counter-Strike: Global Offensive обнаружили баг со звуком шагов

Пользователь YouTube с ником Jambo разместил видео, в котором показал проблемы со звуком шагов в Counter-Strike: Global Offensive. Если противник не отображён на радаре красной точкой и не находится в поле зрения, то соперники не слышат, как он бегает, даже если он находится за соседней стеной.

Как утверждает Jambo, баг встречается на всех картах и серверах, где включена система Anti-wallhack от Valve. На сторонних серверах такая проблема не наблюдается.

На форуме Reddit сотрудник Valve с ником DavidWValve поблагодарил пользователя за работу. Сейчас разработчики решают проблему.

Counter-Strike: Global Offensive — соревновательный шутер Valve. В сентябре 2017 года компания запустила серверы в Китае.

Путь к вершине. В Китае запущены официальные серверы CS:GO.