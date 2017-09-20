Николай «device» Ридтц: не всегда знаешь, что улучшить, поскольку ты уже лучший

Снайпер команды Astralis Николай «device» Ридтц объяснил, почему на дистанции команде тяжело удерживать лидирующие позиции.

«Самая сложная часть как в большом спорте, так и в киберспорте — оставаться номером один. Мне не кажется это чем-то сложным, когда у вас есть правильная комбинация игроков. Но оставаться на вершине, быть мотивированным и сфокусированным всё время действительно сложно. Ты не всегда можешь знать, что улучшить, поскольку ты уже лучший в мире», — сказал Ридтц в интервью HLTV.

На турнире ESL One New York датская пятёрка разделила 5-6-е место с Natus Vincere. Astralis потерпела поражение от Team Liquid в матче за выход из группы B.

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